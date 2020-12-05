İhracat seferberliğine GAİB'ten tam destek

İhracat seferberliğine GAİB'ten tam destek

GAİB Başkanı Fikret Kileci:

"İhracatı tabana yayılması lazım"

GAZİANTEP - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin başlattığı ihracat seferberliğine tam destek verdiklerini söyleyen GAİB Başkanı Fikret Kileci, ihracat fazlası veren bir Türkiye'ye ulaşabilmek için ihracatın tabana yayılması gerektiğini belirterek, "İhracatın kesinlikle tabana yayılması lazım. İhracatın en uç noktadan yukarıya doğru çıkması gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ekonomi reformu sonrası ihracatta yeni bir seferberlik başlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne bir destek de Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci'den geldi. Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefiyle çalışmalarını sürdüren TİM, 2000 yılında 36 milyon ton olan, 2019'da 146 milyon tona çıkan miktar bazında ihracatın 2023'te 200 milyon tona ulaşmasını hedefliyor. TİM'in çalışmalarına tam destek verdiklerini belirten GAİB Başkanı Kileci, ihracat fazlası verebilmek için ihracatın tabana yayılması gerektiğini ifade etti. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kileci, yeni ihracat seferberliğini ve salgının Türk ihracatına etkisini değerlendirdi.

"İhracat tabana yayılmalı"

Gelişmiş bir ülke olmanın yegane şartının ihracat fazlası vermek olduğunu aktaran Kileci, ülkenin aldığından daha fazlasını satması gerektiğini kaydetti. Bunun, tepedeki 3-5 büyük firmayla yapılamayacağını, ihracatın tabana yayılarak başarılabileceğini anlatan Kileci; "İhracat bir yaşam ve düşünce şeklidir. İhracat bir anlayış farkıdır. İçerideki dinamiklerle dışarıdakiler asla birbirini tutmaz. Bunu da tabana yaymak en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Biz bu dönemde Ticaret Bakanlığı'nın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin önderliğinde ihracat mantığını tabana yaymak için çeşitli faaliyetler sürdürüyoruz. Biz Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak buna yüzde yüz inanıyoruz. Hem Ticaret Bakanlığını hem de TİM'i destekliyoruz. İhracat mantığının kesinlikle tabana yayılması gerek. Dikey büyüme her zaman problemlidir. Bunun yerine yatay büyüme çok daha sağlıklıdır. Yavaştır ancak daha sağlamdır." ifadelerini kullandı.

"GAİB son 11 ayda yaklaşık 15 bin kişiye ulaştı"

Şuanda TİM ve Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptığını sözlerine ekleyen Kileci, GAİB'in ve diğer Bölge birliklerinin bu çalışmalara yüzde yüz destek verdiğini söyledi. GAİB'in sürekli eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlediğine işaret eden Kileci; "İhracatı daha üst noktalara taşımak için, en ücra köşedeki insanın dahi ürettiği bir ürünü dünyanın öbür ucuna satabileceğini ona kanıtlamak ve göstermek amacıyla çaba sarf ediyoruz. Eğitimlerimizle, son 11 ay içerisinde yaklaşık 15 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Yaklaşık 200 kişiye de sertifikalı ve uzun soluklu uzmanlık eğitimi verdik. Hem e-ticaret, e-ihracat hem de dış ticaret uzmanlığı dallarında eleman yetiştirdik. Bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bakanlığı ve TİM'i bu konularda kesinlikle destekliyoruz, onlar da bizim fikirlerimize değer veriyorlar. Kesinlikle çok doğru bir yöntem ama bu yöntemin meyvelerini çok kısa zamanda almayacağız. İnsanların sabırlı olması gerekiyor. Biraz zaman geçmesi gerekiyor. Bir süre sonra bu iş oturduğu zaman çok doğru yerlere geleceğimizi düşünüyorum." dedi.

"Bu külfetten bir nimet çıkarabildik"

İhracattaki durağanlığın, salgının sadece ilk 2 aylık döneminde yaşandığının altını çizen Kileci, bunun tüm dünyada yaşanan ticari durgunluktan kaynaklandığını paylaştı. Ancak Haziran ayından sonra ihracatın sürekli artışa geçtiğini vurgulayan Kileci; "Mesela geçen ay hem şehir olarak hem de Bölge olarak tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Bu ay da en yüksek Kasım ayı rakamını gerçekleştirdik. Şunu söylemek istiyorum. İhracat 2 aylık dönemde düşüş yaşadı ancak sonrasında artarak devam etti. Bu artışın önümüzdeki aylarda da süreceğini düşünüyoruz. Çünkü biz Türkiye olarak çok stratejik bir bölgedeyiz. Hem Avrupa hem de Amerika için güvenli ve sağlıklı bir tedarikçiyiz. Türk ihracatçısı bütün dünyada kendini çok iyi noktalara taşıdı. Bence biz bu külfetten bir nimet çıkarabildik. Türk ihracatçısı kötü olan durumu kendi menfaatine çevirebildi. Özellikle belli konularda tekstil, kişisel koruyucu ekipman, ambalaj, gıda ve halıda çok önemli adımlar attık. Yeni müşteriler edindik. Önemli olan bunu sürdürebilmek. Türk ihracatçısı olarak kaliteye ve sürdürülebilirliğe inandığımız sürece kesinlikle çok daha iyi noktalara gelebileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN