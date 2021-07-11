İHA muhabirinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Rıdvan Bostancı, Emine Erkin ile dünyaevine girdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Rıdvan Bostancı, Emine Erkin ile dünyaevine girdi.

İHA Karabük Bölge Müdürlüğü muhabiri Rıdvan Bostancı, Emine Erkin ile Karabük Şirinköy Köy Konağı'nda gerçekleştirilen düğün ile dünyaevine girdi. Gerçekleştirilen düğün programına Erkin ve Bostancı ailelerinin yanı sıra sevenleri, yakınları, İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem ve gazeteciler katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı