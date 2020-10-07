Iğdır ve Kars'ta arazi toplulaştırması
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Iğdır ve Kars'ta arazi toplulaştırması

07.10.2020 09:43 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:46
Iğdır ve Kars'ta arazi toplulaştırması

Iğdır ve Kars'ta bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Iğdır ve Kars'ta bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Iğdır ve Kars'ta bazı yerlerde arazi toplulaştırılması ve tarla geliştirme hizmetleri yapılmasına, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 9. maddesi gereğince karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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