Iğdır'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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Iğdır'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

01.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:58
Iğdır'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Iğdır'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için cadde ve sokaklara mama bırakıldı.

Iğdır'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için cadde ve sokaklara mama bırakıldı.

Iğdır Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ile Ülkü Ocakları ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, cadde ve sokaklara kedi ve köpekler için mama, kuşlar için de yem bıraktı.

Belediye Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Akuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, boş kalan sokaklarda hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını belirterek, "Belediye olarak yemleme organizasyonu düşündük. Destekleyen sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Toplumun hepsinin aynı bilinçle davranmasını bekliyoruz." dedi.

Kent sakinlerinden Merve Bayram ise sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Benim de evde beslediğim hayvanım var. Ben onların sessiz kullar olduğunu düşündüğüm için yardıma muhtaç olduğuna inanıyorum. Bu yüzden onlara yardım etmemiz gerekiyor. Bugün biz de bu etkinlikle sokak hayvanlarına yardım ediyor ve besliyoruz." diye konuştu.

Mama ve yem dağıtımının kısıtlama süresince devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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