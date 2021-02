Iğdır'da okullar, yüz yüze eğitime hazırlanıyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Şubat'ta köy okullarının açılmasından sonra 1 Mart'tan itibaren de ilkokullar ile 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin seyreltilmiş yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmasının ardından Iğdır Valiliği, okullarda dezenfeksiyon çalışması başlattı. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Valimizin direktiflerin doğrultusunda, belediye imkanlarımızla okullarımız, dezenfekte edilerek, yüzey temizliği ve buharlı temizlik yapılıyor" dedi.

Iğdır Belediyesi'nce koronavirüsle mücadele kapsamında, ildeki 61 okul ve kurum binası, dezenfekte edildi. Seyreltilmiş olarak 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlanacak ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan dezenfeksiyon çalışmaları, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in talimatıyla Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapıldı. Özel kıyafetli ve tam donanımlı ekipler tarafından sınıflar başta olmak üzere öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, lavabo ve koridorlarda özel solüsyonlu ilaçlarla dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onaylı, insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürünler kullanıldı. Görevliler, kent merkezinde 30'a yakın çocuk parkını da dezenfekte etti.Iğdır'daki okulların yüz yüze eğitime hazır olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Birinci dönem ara tatili 13- 20 Kasım'dan itibaren pandemi nedeniyle kapalı bulunan köy okulları, 15 Şubat'ta açıldı. Kent merkezindeki okullarımızın da bir bölümü yüz yüze eğitime geçiyor. Valimizin talimatı ile tüm okullarımız dezenfekte edildi. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Iğdır'da yüz yüze eğitim kapsamında okullarımızın temizlik, hijyen faaliyetleri hızla devam etmektedir. Son olarak belediye imkanlarıyla okulların yüzeyleri buharla temizleniyor. Bizim amacımız, velilerimize öğrencilerimizin tam güvenli temiz bir hijyen ortamına sahip olacakları bilincini vermek. Veliler, çocuklarını gönül rahatlığıyla yüz yüze eğitim için okullarına gönderebilirler. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Şu an merkezimizde 61 okul ve kurum binamız bu kapsamda dezenfekte edildi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN