Iğdır'da aranan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da aranan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Iğdır'da aranan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi

Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan firari 2 kişi yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Iğdır'da çeşitli suçlardan aranan firari 2 kişi yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde; gece vakti yağma suçundan 15 yıl, 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kaydı bulunan Iğdır Karakoyunlu ilçesi nüfusuna kayıtlı İ.S. isimli şahıs 11 Eylül 2021 günü Karakoyunlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı kasten öldürme ve yakın akrabayı öldürme suçlarından 25 yıl, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kaydı bulunan T.K. için de çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Iğdır Tuzluca İlçesi Kamışlı Köyü nüfusuna kayıtlı T.K. 13 Eylül 2021 günü Iğdır Tuzluca ilçesi Üçkaya köyünde yakalandı.

Yakalanan 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yakalanan şahıslardan İ.S. isimli şahsın daha önceden de 21 ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. - IĞDIR

Iğdır'da aranan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

 Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli, yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı

Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli, yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Abdullah Avcı Gökhan Çıra
Spor Burak Elmas Stefan Kuntz Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Mehmet Akif Ersoy Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Iğdır'da aranan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 15:22:38. #1.11#