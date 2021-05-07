İftardan sonra kapı kapı dolaşıp mani söyleyerek harçlık ve şeker topladılar
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İftardan sonra kapı kapı dolaşıp mani söyleyerek harçlık ve şeker topladılar

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Haberler | Kültür Sanat

İftardan sonra kapı kapı dolaşıp mani söyleyerek harçlık ve şeker topladılar Kütahya'da 'Küpecik' geleneğini bu defa da DPÜ'lü uluslararası öğrenciler yaşattı Rektör Kazım Uysal'ın makam kapısında mani okuyunca harçlıklarını aldılar Kütahya'da çocukların her Ramazan ayında iftardan sonra kapı...

İftardan sonra kapı kapı dolaşıp mani söyleyerek harçlık ve şeker topladılar

Kütahya'da 'Küpecik' geleneğini bu defa da DPÜ'lü uluslararası öğrenciler yaşattı

Rektör Kazım Uysal'ın makam kapısında mani okuyunca harçlıklarını aldılar

KÜTAHYA - Kütahya'da çocukların her Ramazan ayında iftardan sonra kapı kapı dolaşıp mani söyleyerek harçlık ve şeker topladığı 'Küpecik' geleneğini bu kez Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin uluslararası öğrencileri canlandırdı.

Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencileri Kütahya'da ramazanlarda asırlardır sürdürülen çocukların gruplar halinde kapı kapı dolaşıp "Küpecik" manisi okuyarak şeker ve harçlık toplama geleneğini Rektör Kazım Uysal'ın kapısını çalarak canlandırdılar.

Bir grup uluslararası öğrenci Rektör Kazım Uysal'ın makamının kapısını çalarak, "Küpecik, küpecik, yağdan baldan küpecik" şeklinde başlayan maniyi okudular. "Küpecik" manisini okuyan öğrencileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Rektör Kazım Uysal, bir süre öğrencilerin manisini dinledikten sonra kendilerini alkışlayarak hepsine teker teker harçlık verdi. Daha sonra makamına davet ettiği öğrencilere hikaye kitabı hediye eden Rektör Uysal, kitapları okuduklarında kendisini tekrar ziyarete gelip okuduklarını anlatmalarını istedi.

Uluslararası öğrencilerin Dumlupınar Üniversitesi'nde sadece Türkçe öğrenmediklerini söyleyen Rektör Kazım Uysal, "TÖMER öğrencilerimiz kültürel değerlerimizi de severek öğreniyorlar. Kütahya'mızın 700 yıllık geleneğini canlandıran öğrencilerimizi, TÖMER hocalarımızı ve müdürümüzü tebrik ediyorum" dedi.

İftardan sonra kapı kapı dolaşıp mani söyleyerek harçlık ve şeker topladılar
İftardan sonra kapı kapı dolaşıp mani söyleyerek harçlık ve şeker topladılar
İftardan sonra kapı kapı dolaşıp mani söyleyerek harçlık ve şeker topladılar
İftardan sonra kapı kapı dolaşıp mani söyleyerek harçlık ve şeker topladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE

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