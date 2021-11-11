İç Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

NEVŞEHİR (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de fidan dikildi.

Kayseri Erciyes Dağı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın ve protokol üyeleri ile davetliler katıldı.

Vali Günaydın, törende yaptığı konuşmada, ağaç dikme etkinliğinin gerçekleşmesi anlamında Erciyes için güzel bir gün yaşadıklarını söyledi.

Ağaç dikmenin önemini vurgulayan Günaydın, "Büyük bir güçlükle büyüttüğümüz var olan ormanı korumak çok daha önemli. Çok basit ihmalkarlıklarla çıkan yangınlarla ormanların azalmasına neden oluyorsak bu durumu da dikkate almamız gerekiyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Ormanlar milli servetimiz, gereken özeni göstermemiz gerekiyor. Çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın da ağaçlandırma çalışmalarının önemini anlattı.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kent genelinde 1,5 milyonu Erciyes'e olmak üzere bu yıl 4 milyon fidan dikilmesi hedefleniyor.

Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bereket Ormanı yanındaki etkinlikte, il genelinde 5 bin 500 fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Gençleri ve çocukları ağaç ve orman sevgisiyle yoğrulmuş nesiller olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Fidan dikerek iklim değişikliği ve erozyonun önüne geçmeyi, biyolojik çeşitliğimizi artırmayı, bozulan toprak, su ve hava dengesini yeniden tesis etmeyi hedefliyoruz. Ülkemizdeki ağaçlandırma çalışmaları çok güzel devam ediyor. Son 20 yılda 5,5 milyar ağaç dikildi. Ülkedeki ağaç varlığı yüzde 29,4'e ulaştı. Ülkemizin genel hedefi dikilen fidan sayısını 7 milyara ulaştırmak ve orman varlığını da yüzde 30'lara çıkarmak. İlimizde de orman varlığımızı yüzde 8'lerden 10'lara çıkarmayı hedefliyoruz."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fidan dikme konusunda çok hassas olduklarını ve yeşil bir Niğde için çalıştıklarını vurguladı.

Vali Şimşek ve Başkan Özdemir, il protokolü ve öğrencilerle fidanları toprakla buluşturarak, can suyu verdi.

Niğde Orman İşletme Müdürlüğü de Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz 2 bin ceviz, badem ve çam fidanı dağıttı.

Nevşehir

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) kampüsünde düzenlenen törene, Nevşehir Vali Vekili Osman Güven, eski bakanlardan Nabi Avcı, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Orman İşletme Müdürü Ersoy Torun, ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Vali Vekili Güven, Nevşehir'de 2021 yılının sonuna kadar 608 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini anlatarak, "Bugün 5 bin fidan dikerek şehrimize ve geleceğimize nefes olacağız. Ülkemize ve gelecek nesillerimize hediye edeceğimiz bu fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için nefes olacak." dedi.

Nabi Avcı da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Nevşehir Orman İşletme Müdürü Torun ise bugün il merkezi ve 7 ilçede ağaçlandırma seferberliği başlatıldığını söyledi.

Kentte her yıl 8 orman kurmayı planladıklarını anlatan Torun, "İlkini bu yıl gerçekleştirmiş olacağız. Bu alanlarda toplam 130 bin fidanı toprakla buluşturmayı planladık ve bugünkü etkinliklerimizle beraber dikimleri başlatmış olacağız. 2020 yılında Nevşehir'de 465 bin fidanı toprakla buluştururken 2021 yılında ise 608 bin fidan dikmeyi hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

???????Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.