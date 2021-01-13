İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

13.01.2021 09:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:10
İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının 8-10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın akşam saatlerine kadar genellikle güney ve güneybatından (Lodos) kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına şeklinde, akşam saatlerinden sonra hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Konya'da kuvvetli yağış bekleniyor

Konya'da sabah saatlerinden itibaren güney ve batı ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, yağış anında kısa süreli fırtına, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Ziya Selçuk Donald Trump Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Türk Kaza İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 09:15:24. #1.14#
title