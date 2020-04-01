İBB'de 90 personelin testi pozitif çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 90 personelinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
01.04.2020 23:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:27
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 90 personelinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
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Kaynak: Dunya.com