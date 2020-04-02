İBB'de 90 personelde covid-19 pozitif çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İstanbul, Sağlık, Güncel

İBB'de 90 personelde covid-19 pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde toplam 90 personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Personellerin tedavisi sürerken, yakın çalışma arkadaşları da ev karantinasına alındı.

02.04.2020 08:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:31
İBB'de 90 personelde covid-19 pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, küresel salgın Covid-19'un Türkiye'de en çok etkilediği şehir İstanbul oldu. Toplam 85 bin personelin bulunduğu İBB ve şirketlerinde de 90 kişide 'Yeni Coronavirüs' vakasına rastlandı.

İETT, İSKİ, İGDAŞ ve Metro İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 şirkette 64 personel, İBB'de ise 26 personelde virüs tespit edildi. Personellerin tedavileri sürerken, mesai arkadaşları da ev karantinasına alındı.

İBB, virüsün ülkemizde görülmeye başlandığı ilk günden bu yana evden çalışma sistemini devreye soktu. Sistem, İBB ve şirketlerinde yaygın bir şekilde uygulanıyor.

Kaynak: Bültenler

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