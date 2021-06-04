IATA: AB'nin Belarus'a hava sahasını ve havalimanlarını kapatması hayal kırıklığı
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IATA: AB'nin Belarus'a hava sahasını ve havalimanlarını kapatması hayal kırıklığı

IATA: AB'nin Belarus'a hava sahasını ve havalimanlarını kapatması hayal kırıklığı
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin Avrupa hava sahası ile AB ülkelerindeki havalimanlarını kullanmasını yasaklama kararının "hayal kırıklığı yaratan bir gelişme" olduğunu ve havacılık güvenliğinin politize...

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin Avrupa hava sahası ile AB ülkelerindeki havalimanlarını kullanmasını yasaklama kararının "hayal kırıklığı yaratan bir gelişme" olduğunu ve havacılık güvenliğinin politize edilmemesi gerektiğini bildirdi.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından Belaruslu hava yolu şirketlerine konulan yasağa tepki gösterdi.

Walsh, EASA'ya çağrıda bulunarak, "siyaset ve havacılık güvenliği konuları arasındaki kritik ayrımın" muhafaza edilmesini istedi.

Yunanistan'dan Litvanya'ya 23 Mayıs'ta giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçağın bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmasını da kınadıklarını ve bağımsız soruşturma çağrısında bulunduklarını belirten Walsh, "İki yanlış bir doğru etmez. Politikacılar, asla siyasi veya diplomatik gündemler peşinde koşmak için havacılık güvenliğini bir kılıf olarak kullanmamalıdır." uyarısında bulundu.

Walsh, AB'nin Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin Avrupa hava sahası ile AB ülkelerindeki havalimanlarını kullanmasını yasaklama kararını "hayal kırıklığı yaratan bir gelişme" olarak niteleyerek, "havacılık güvenliğinin politize edilmemesi" gerektiğini vurguladı.

AB, Belarus'a ait hava yolu şirketlerinin Avrupa hava sahası ile AB ülkelerindeki havalimanlarını kullanmasını yasaklama kararı almıştı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin büyükelçilerinin bugünkü toplantısında, geçen ay bir yolcu uçağının Minsk'e indirilerek yolcular arasındaki muhalif gazetecinin gözaltına alınması nedeniyle Belarus'a yönelik havacılıkla ilgili yasaklar üzerinde uzlaşı sağlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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