Huzurevi sakini bir aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Zonguldak'ta huzurevinde kalan 68 yaşındaki İlimdar Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık emekli maaşını bağışladı.

Zonguldak'ta huzurevinde kalan 68 yaşındaki İlimdar Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık emekli maaşını bağışladı.

Merkez Huzurevi Müdürlüğünde kalan Güngör'ün talebi üzerine emekli maaşı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri tarafından "Milli Dayanışma Kampanyası" hesabına yatırıldı.

Dekontu kendisine teslim edilen Güngör, yaptığı açıklamada, kampanyaya destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Herkesi kampanyaya destek vermeye davet eden Güngör, "Sadece ülkemizde değil dünyada olan koronavirüs salgınından dolayı bazı kimseler çocuğuna ekmek parası götüremezken bizler huzurevinde 3 öğün yemek yiyebiliyoruz. Bu da devletimizin sayesinde oluyor. Ufak bir katkımız olması için kampanyaya bir aylık emekli maaşımı bağışlıyorum. Belki de benim gibi düşünenler vardır. Eğer bu zamanlarda yardıma muhtaç olanlara yardım yapmazsak ne zaman yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA