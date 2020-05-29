Husumetlisini balkondan tüfekle ateş ederek, öldürdü SAMSUN'da, poliste 5 ayrı suçtan kaydı bulunan Ali G.(18), evinin önüne gelip küfreden Orhan E.'yi (19) balkondan pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

SAMSUN'da, poliste 5 ayrı suçtan kaydı bulunan Ali G.(18), evinin önüne gelip küfreden Orhan E.'yi (19) balkondan pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Şüpheli, saklandığı apartmanın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan E., husumetli olduğu Ali G.'nin evinin önüne gelerek küfretti. Balkona çıkan Ali G., Orhan E.'nin elinde tabanca olduğunu görünce, içeriden pompalı tüfeğini alıp ateş açtı. Orhan E., kanlar içinde kalırken, Ali G. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orhan E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Orhan E., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.YANGIN MERDİVENİNDE YAKALANDIRecep Tokur Polis Merkezi ekipleri, Ali G.'nin Yenimahalle'deki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polisi ekiplerini fark eden şüpheli, apartmanın yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı. Ancak kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Cinayet zanlısının poliste 5 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA