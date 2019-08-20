20.08.2019 23:20

Husumetli aileler düğün salonunda kavga etti: 9 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düğün sırasında husumetli iki ailenin üyeleri arasında taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Kavga sırasında aile fertleri bir birlerine ait araçları yakmaya çalıştı, 1 kamyonet yanarak hasar gördü.

İlçeye bağlı Kurudere Mahallesi'ndeki Belediye Kullar Düğün salonunda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.Y., E.Ö.K., S.A.K., S.Ö.K., K.Ö.K, Y.A.Y., S.A.S., B.G.S. ve Y.Ö.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve özel harekat polisleri kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep'teki eşitli hastanelere sevk edildi.

ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Kavgaya karışan taraflar daha sonra düğün salonu çevresinde birbirlerine ait araçları yakmaya çalıştı. Olayda yanan bir kamyonet kullanılmaz hale geldi. Mahallede olayların büyümemesi için polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devlet Hastanesi

- Hastanede alınan geniş güvenlik önlemi

- Acil girişinde hareketlilik

- Yaralının sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

Kaynak: DHA