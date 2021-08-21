HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Feke ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan pompalı tüfek ve kürekli kavgada 2 kişi yaralandı.

ADANA'nın Feke ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan pompalı tüfek ve kürekli kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Çataloluk Yaylası Aytepesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında 8 yıl öncesine dayanan husumet bulunan Polat ve Batmaz aileleri bugün tekrar tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Polat (56), Remzi Batmaz tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Polat'ın yaralanmasının ardından yakınları yerde bulduğu kürekle Remzi Batmaz'a saldırarak kafasından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarmanın gelmesiyle yatıştırılan aileler, karakola götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Feke devlet Hastanesine ardından da Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunan Batmaz Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralı Polat'ın tedavisine Kozan Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI
HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI
HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI
HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika... Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada (2)
Son dakika... Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada (2)
Çorum'da husumetli ailelerin tüfekli kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı
Çorum'da husumetli ailelerin tüfekli kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cimilli İbo Işın Karaca Demet Özdemir
Spor Mert Günok Fatih Terim Sergen Yalçın Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 20:01:26. #1.16#

title