Hurdalıktan aldığı askeri cipi 70 yıl önceki haline çevirdi, trafikte gören herkes durduruyor

İş adamı Adnan Aydın, çocukluk yıllarında ailesi tarafından da köylerinde kullanılan eski cipleri yeniden heves saldı. Bir süre önce Fatsa ilçesinde 1952 model bir cip şasesi olduğunu duyan Aydın, bu şaseyi alarak restore etmeye karar verdi. Şasinin, dönemin askeriye ciplerine ait olduğunu öğrenen Aydın, restore edeceği cipi de 1952 yıllarında kullanılan askeriye araçlarına çevirmeye karar verdi. Uzun uğraşlar sonucu 110 bin TL harcanarak, orijinal bir şekilde 70 önceki haline dönüştürülen cip, görenlerin ilgisini çekiyor. Aydın, dönemin boya rengini ve bazı uyarı etiketlerini de bulunduran cipi ise şimdilik satmayı düşünmüyor.

"TAMAMEN ASLINA UYGUN ŞEKİLDE BU HALE GELDİ"

Müteahhit Adnan Aydın, 1952 model, "Cip sevdası bizde çocukluktan geliyor. Büyüklerimiz eskiden hep cip kullanırdı, babamlarda da vardı, akrabalarımızda da vardı. Onlardan görerek heveslendik ve Fatsa ilçesinden bu cipin şasesini hurdalıktan satın aldık. Sonrasında 1952 yılına uygun olarak ve tamamen orijinal olarak toparlatarak bu hale getirdik. Tamamen her aksamı orijinal" dedi.

"TAM ANLAMIYLA 1952 YILININ RUHUNU YAŞATIYOR"

"Zaten bu aracın şasisi de askeri cip olarak üretilmişti. Parçaları temin edildikten sonra yapımı bir ay kadar sürdü" diyen Adnan Aydın, "Bu biraz masraflı oldu ve yaklaşık 110 bin TL para harcandı. Yapım aşamasında iken 140 bin lira teklif edildi ama satmadık. Çünkü bu aracın zevkini almayı istiyoruz. Her gören askeriyeden aldığımızı sanıyor. Bunlar arazili ve çamur takviyeli olduğu için çok dikkat çekiyor. Motor ve karbüratör aksamı da tamamen askeriye için üretilen parçalarıdır. Tamamıyla 1952 yılının ruhunu yaşatıyor, yazın tentesi açık kullanılıyor" şeklinde konuştu.

"TRAFİKTE GÖREN HERKES DURDURUYOR"

Araca ilginin oldukça fazla olduğunu ve insanların heveslendiğini kaydeden Adnan Aydın, "Herkes bizi durduruyor ve nasıl yapıldığını soruyor. Şuan ruhsatlı ve muayenesi olan bir araç. Kendi özelliğini koruyarak yapıldı. Şuan satmayı düşünmüyorum, zaten kendi araçlarımız da var, bunu zevk yapmak için toparladık" diye konuştu.

İşte görenleri hayran bırakan o cip;