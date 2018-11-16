Hunt: Showdown İçin 3.0 Güncellemesi Yayınlandı

Crytek'in erken erişimdeki yeni oyunu Hunt: Showdown için yeni bir güncelleme yayınlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Crytek, Hunt: Showdown için yeni bir güncelleme yayınlandı. 3.0 adı verilen güncelleme ile oyuna yeni içerik ve geliştirmeler eklendi.

Güncelleme ile birlikte Hunt: Showdown'a yeni bir harita olan Louisiana temalı Lawson Delta ekleniyor. NVDIA'ya özel yeni geliştirmeler ve güncellenmiş oyuncu eşleştirme sistemi de yenilikler arasında olacak.

TwitchCon 2018 kapsamında oyunculara tanıtılan Lawson Delta, yeni bir zaman aralığını da beraberinde getiriyor. "Gün Işığı" ismi verilen yenilik ile oyuncular güneşin parlak ışığı altında başarılı olabilmek için her zamankinden daha fazla gizliliğe ihtiyaç duyacak.

Güncellenmiş yeni beceri ve tecrübeye dayalı eşleştirme sistemi, satrançta kullanılan Elo derece sistemine dayanıyor ve bu konuda sorun yaşayan oyuncuların sorunlarının çoğunu çözüyor. İçerik geliştirmelerinin de yapıldığı yeni güncelleme ile oyuna NVIDIA Highlights'ın eklenmesi ile birlikte, oyuncular maçlardaki en heyecanlı anlarını yakalayıp paylaşabilecek.

Güncellemenin ardından, Hunt ekibinin Lawson Delta'nın yaratılmasının ardındaki düşünce sürecini keşfettiği yeni Hunt: Showdown Geliştirici Günlüğü'nü yayınladı. Hunt: Showdown, oyuncuların geri bildirimleri ile sık sık güncellenmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bölüm Tasarım Direktörü Chris Auty yeni harita Lawson Delta'ya ilişkin, "Haritayı tasarlarken yaptığımız araştırmalar doğrultusunda Louisiana mimarisini ve temasını oyuna oldukça gerçekçi bir şekilde yansıttık." ifadelerini kullandı.