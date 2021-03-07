Hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi
07.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:49
Protesto gösterilerinden görüntüler Vatandaşlar ile röportajlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi.
Protesto gösterilerinden görüntüler
Vatandaşlar ile röportajlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir araya gelen hemşireler, hükümetten yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgınında fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına yüzde 15 zam verilmesini istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar