Hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi
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Hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi

07.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:49

Protesto gösterilerinden görüntüler Vatandaşlar ile röportajlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi.

Protesto gösterilerinden görüntüler

Vatandaşlar ile röportajlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir araya gelen hemşireler, hükümetten yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgınında fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına yüzde 15 zam verilmesini istedi.

Hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi
Hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi
Hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi
Hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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