HTSPOR CANLI İZLE: Bulvarspor - Bursaspor maçı canlı yayın izle! HTSpor kanal frekans bilgileri (GÜNCEL)

TFF 3. Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla sürerken, bu haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olan Bulvar spor - Bursa spor maçı sporseverlerin odağında yer alıyor. Ligdeki sıralamayı ve playoff hattını yakından etkileyebilecek bu zorlu mücadeleye futbol tutkunları büyük ilgi gösteriyor. Taraftarlar hem takımlarının sahadaki performansını canlı izlemek hem de maçın tüm detaylarını anbean takip edebilmek için "HTSPOR canlı yayın", "HT Spor frekans ayarları 2025" gibi aramalarla maçın yayın bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Peki, Bulvar spor - Bursa spor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak ve HT Spor hangi platformlarda izlenebilir?İşte, HTSPOR canlı yayın izleme LİNKİ, kanal erişim bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar…

BULVARSPOR - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Bulvar spor - Bursa spor mücadelesi, 26 Mart 2025 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

Bulvarspor - Bursaspor maçı canlı izle

İstanbul'da yer alan Mimar Kubilay Köse Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 14.00 olarak duyuruldu. İki takımın ligdeki kritik puan mücadelesi, taraftarlar ve spor otoriteleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bulvarspor - Bursaspor maçı HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

HTSPOR UYDU VE YAYINCI BİLGİLERİ

HTSPOR UYDU VE YAYINCI BİLGİLERİ:

Uydu Bilgileri:

42° Doğu Uydusu, Batı Beam

Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

Yayıncı Platformlar: