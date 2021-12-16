Horizon Forbidden West İçin Yeni Görüntüler Paylaşıldı

Geliştirici stüdyo Guerrilla 18 Şubat'ta oyuncularla buluşacak olan Horizon Forbidden West için yeni ekran görüntüleri paylaştı.

2017'de çıkış yapan Horizon Zero Dawn oyuncuların beğenisini kazanmış ve Playstation 4'ün gözde oyunlarından birisi olmuştu. Oyun daha sonra bilgisayarlar için de çıkış yapmış ve gene beğeniyle karşılanmıştı. Oyuncuların uzunca bir süredir yolunu gözlediği devam oyunu Horizon Forbidden West ise 18 Şubat 2022'de bizlerle olacak. Oyunun çıkışına böyle az bir süre kalmışken geliştirici stüdyo Guerrilla yeni ekran görüntüleri paylaşarak bize oyunun nasıl görüneceği hakkında fikir verdi. Üstelik paylaşılan görüntüler PlayStation 5'de değil Playstation 4'te kaydedildi.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımda Guerrilla "Size PS5 üzerinden birçok fotoğraf gösterdik fakat oyun Playstation 4'te de harika gözüküyor" diyerek ekran görüntülerini oyuncularla paylaştı. Guerrilla'nın hakkını teslim etmemiz gerekiyor, çünkü paylaşılan görseller gerçekten de gözalıcı. Oyunu PS4'te oynamayı düşünen oyuncular bu habere bir hayli sevinecektir. Üzerine yeterince çalışıldığı zaman PlayStation 4 hala harikalar yaratabiliyor.

Bu görüntüler takdir edilesi olsa da o kadar şaşırtıcı değil. Bunun sebebi de oyunun esasen PlayStation 4 temel alınarak geliştirilmesiyle alakalı. Horizon oyunlarının yönetmeni ve Guerrilla'nın da önemli isimlerinden olan Mathijs de Jonge, oyunun ağırlıklı olarak PlayStation 4'de tasarlandığı ve testlerinin de orada yapıldığını söyledi. Jonge ayrıca PS4 sahiplerinin harika bir deneyim yaşaması ve oyunun bu konsolda da harika görünmesini istediklerini belirtti.

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İlk oyundan bildiğimiz Aloy'un devam eden maceralarını konu alacak olan oyun 18 Şubat 2022'de bizlerle olacak. Elden Ring gibi yeni oyunların çıkış yapmasının yanı sıra God of War ve Uncharted 4 gibi eski isimlerin tekrardan PC'ye gelmesi oyuncuların 2022'nin ilk çeyreğinde bir hayli yoğun olacağına işaret ediyor. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5'e gelecek olan Horizon Forbidden West'in şu anki ön sipariş fiyatı ise 699,00 TL.

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