Hollanda'nın AP seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar açıklandı

Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına giden Hollanda'da resmi olmayan sonuçlara göre Sosyal Demokratlar yüzde 18,4 ile önde gidiyor.

Hollanda'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Sosyal Demokratlar yüzde 18,4 ile önde gidiyor. Başbakan Mark Rutte'nin partisi Liberal Parti VVD yüzde 14, Hristiyan Demokratlar CDA yüzde 12,3, seçimlerden önce favori olarak gösterilen sağcı Thierry Baudet'in partisi FvD yüzde 11, Hollandalı Yeşiller yüzde 10,5'te kalırken, aşırı ırkçı Geert Wilders'in partisi PVV ise yüzde 4 oy alabildi. Geert Wilders'in bu oy aranı ile AP'de 2014 yılındaki 4 sandalyesinin üçünü kaybedeceği belirtiliyor.

Resmi sonuçlar 26 Mayıs akşamı açıklanacak. Hollanda'da 13 milyon seçmenin AP seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunurken, 2014 seçimlerinde yüzde 37.3 oranında seçmen sandığa gitmişti. Dün yapılan seçimlere ise yüzde 41.2 oranında katılım olduğu açıklandı. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA