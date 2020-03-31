Hollanda'da sağlık personeline Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür
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Hollanda'da sağlık personeline Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür

Hollanda'da bir hastanenin karşısındaki otobüs durağına asılan ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı afişle, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık personeline teşekkür edildi.

31.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:28
Hollanda'da sağlık personeline Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür

Hollanda'da bir hastanenin karşısındaki otobüs durağına asılan ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı afişle, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık personeline teşekkür edildi.

Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Amersfoort Rahman Camisi yöneticileri, Kovid-19 krizinde yoğun bir şekilde çalışan sağlık personeline teşekkür etmek için afiş hazırladı.

Meander Hastanesi'nin karşısındaki otobüs durağına asılan İngilizce ve Hollandaca yazılı afişte, Kur'an-ı Kerim'den "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur." ayeti yer aldı.

Ayrıca afişte "Teşekkürler sağlık personeli" ifadeleri kullanıldı.

Rahman Camisi Başkanı Ramazan Yıldız, AA muhabirine, bu süreçte sağlık personellerine büyük emekler harcadıklarından dolayı teşekkür amaçlı bir afiş hazırladıklarını söyledi.

Yıldız, "Sağlık personelleri koronavirüsten dolayı insanların sağlığı için çok zahmet çekiyor ve zaman zaman uykusuz kalıyorlar. Biz de bunun için kendilerine nasıl teşekkür edebiliriz diye düşündük ve hastanenin karşısındaki otobüs durağına İngilizce ve Hollandaca durumla bağlantılı bir ayetin asılmasına karar verdik." dedi.

Sağlık personeline bir şekilde yardımcı olmak istediklerini belirten Yıldız, "Normalde onlar bizi motive ediyorlar, bu süreçte ise onların motivasyona ihtiyacı var. İnanç farkı gözetmeksizin onlara Kur'an-ı Kerim'in 5'inci suresinin 32'inci ayeti ile teşekkür ederek onları motive etmeye çalıştık. Ayrıca ülkede yaşayan Müslümanlar olarak bu toplumda bir yerimiz olduğunu da göstermiş olduk." ifadesini kullandı.

Yıldız, asılan panoya bilerek kim tarafından yapıldığını belirtmemek için logo ve isim kullanmadıklarına dikkat çekerek, "Maksadımız kendimizin değil Allah'ın ayetinin öne çıkmasıdır. Biz bunu sadece Allah rızası için yaptık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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