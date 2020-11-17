Hollanda'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hollanda'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

17.11.2020 23:59 | Son Güncelleme: 18.11.2020 00:02
Hollanda'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sıkı tedbirlerinin uygulandığı Hollanda'da hükümet, günlük vaka sayılarındaki düşüşün ardından kamuya açık alanların ve binaların yeniden faaliyete geçmesine karar verdi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sıkı tedbirlerinin uygulandığı Hollanda'da hükümet, günlük vaka sayılarındaki düşüşün ardından kamuya açık alanların ve binaların yeniden faaliyete geçmesine karar verdi.

Başbakan Mark Rutte, haftalık basın toplantısında Kovid-19 salgınına karşı alınan sıkı tedbirlerin olumlu sonuçlar vermesiyle bazı kurallarda gevşemeye gidildiğini açıkladı.

Buna göre geçen 2 hafta boyunca kapalı olan sinema, müze, tiyatro, kütüphane, eğlence parkı, havuz ve hayvanat bahçesi gibi kamuya açık alanlar yarında itibaren yeniden açılacak.

Açık alanlarda 2 kişiden fazla yan yana olmama kuralı ise 4 kişiye çıkartıldı.

Bu arada, 10 gün olan karantina süresinin de ikinci testin negatif çıkması durumunda 5 gün uygulanacağı aktarıldı.

Önlemlerin işe yaradığını ve vakaların azalma eğilimi gösterdiğini belirten Rutte, "Sayılar hala hala çok yüksek" ifadesini kullandı.

Rutte, 1 Aralık itibarıyla kapalı alanlarda maske takılmasını zorunlu hale getiren yasanın da yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Başbakan Rutte "kısmi karantina"nın ve diğer önlemlerin uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Vakalarda düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Sağlık ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, ülkede son bir haftada 37 bin 706 yeni vaka tespit edilirken son 24 saatte bu rakam 4 bin 320'ye düştü.

Hükümetin aldığı ek önlemler ve kısmi karantina uygulamasıyla günlük ortalama vaka sayısı geçen hafta 6 binlere kadar gerilemişti.

Hollanda'da, günlük ortalama vaka sayısı ekimin son haftasında 10 binin üzerine çıkarak en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

-"Kısmi karantina" devam ediyor

Hollanda'da hükümet, 14 Ekim'de 4 haftalık "kısmi karantina" uygulamasına geçildiğini açıklamıştı.

Kısıtlamalar kapsamında restoran ve barlar yeniden kapatılırken, toplu taşıma seferleri de azaltılmıştı.

Alkollü içecek satışı saat 20.00'den sonra yasaklanırken, uyarıların ciddiye alınmaması sebebiyle oteller de alkol yasağına dahil edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

İlgili Haberler

İspanya'da eğlence sektörü çalışanları Kovid-19 önlemleri karşıtı eylem yaptı
İspanya'da eğlence sektörü çalışanları Kovid-19 önlemleri karşıtı eylem yaptı
Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri artırıldı
Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri artırıldı
Konya'da vatandaşlar, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sigara içme yasağına uyuyor
Konya'da vatandaşlar, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sigara içme yasağına uyuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Fatih Artman Öykü Karayel İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Bursa Kasım Medya Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hollanda'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 00:09:26. #1.15#
title