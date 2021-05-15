Hollanda'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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Hollanda'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Hollanda'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel

Hollanda'nın Lahey kentinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi.

Hollanda'nın Lahey kentinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi.

Farklı gruplar tarafından Hollanda Parlamentosu önünde ve Malieveld Meydanı'nda gerçekleştirilen gösterilere çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Türkler ve Hollandalılar da katıldı.

Göstericiler "Filistin için adalet" pankartının yanı sıra "Özgür Filistin, Özgür Gazze, Filistinliler ile dayanışma", "Kudüs İslam'ındır", "Filistin için özgürlük", "Filistin'i terörize etmeyi durdur", "Anti Siyonizm ile Anti Semitizm eşit değildir", "Ülkeyi çalmak savaş suçudur" ve "Zafer İslam'ındır" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da dalgalandırıldığı gösteride, "Filistin için özgürlük" ve "Boykot İsrail" sloganları atıldı ve tekbirler getirildi.

Gösteride "Ben soykırıma, kolonyalizme ve Siyonizm'e karşı bir Yahudi'yim" dövizi taşıyan Yahudi asıllı öğrenci August Zeidman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin sesinin duyulması gerektiğini belirterek, "Filistinlilerin kendi toplumuyla ilgili kendi kararlarını vermesine izin vermeliyiz. Onlar özgürlük istiyorlar, özgürlüğe sahip olmalılar." dedi.

Zeidman, Hollanda hükümetinin ABD ve İsrail ile ilişkisinin sağlıklı olmadığını ifade ederek, "Sürekli İsrail'e karşı yapılan her türlü eleştiri ve anti Siyonizm ile anti Semitizm'in birbirine karıştırılması bu mücadele ve diğer insan hakları mücadelesi için inanılmaz zarar verici. Ben bir anti Siyonist'im fakat anti Semitist değilim." diye konuştu.

Zeidman, Gazze'de yaşananların herkes ve Filistin şehitleri için bir insanlık mücadelesi olarak kabul edilmesinin önemli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriler olaysız sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

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