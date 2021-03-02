HLTV Şubat ayının CS: GO takım sıralamasını yayımladı!

HLTV Şubat ayı takım sıralamaları belli oldu. Geçtiğimiz ay paylaşılan HLTV Ocak ayı sıralaması bu aya göre çok fazla değişiklik içeriyor.

Her ay düzenli olarak paylaşılan, en iyi takımların sürekli rekabet ettiği HLTV takım sıralamaları belli oldu. Geçtiğimiz ay paylaşılan HLTV Ocak ayı sıralaması bu aya göre çok fazla değişiklik içeriyor.

Şubat ayı, turnuva ve organizasyon bakımından dolu dolu bir ay oldu, bu turnuvalar içerisinde en çok izlenen ve ilgi görenlerden birisi ise organizasyonuydu. Bunun yanında , sezonu ve Avrupa Gelişim Şampiyonası da dikkat çekti.

Bu ay yayımlanan Şubat ayı sıralamasına göre ilk 3'te bulunan takımlar şu şekilde oldu;

1- Astralis

2- Navi

3- Virtus.Pro

Tablo detaylı incelerseniz beklentiyi en üstte tutan takımların pekte iyi bir yerde olmadığını görebilirsiniz. HLTV yaptığı açıklamada çok değişik bir sıralama olduğunu ve e-spor sevenleri şaşkına çevireceğini söyledi. Tablonun tamamına aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros