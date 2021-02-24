Hizan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
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Hizan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

24.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:07

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 761 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 761 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağış dolayısıyla 272 mahalleye ulaşılamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Van-Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesinden geçen alternatif yoldan sağlanıyor.

Bitlis

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 188 köy yolunun kapandığını söyledi.

Özel İdare ve Belediye karla mücadele ekipleri, köy yolları ile cadde ve sokaklardaki karları temizleyerek tuzlama çalışması yaptı.

Kar nedeniyle beyaz örtüye bürünen kentte güzel görüntüler oluştu.

Hakkari

Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 40 köy ve 87 mezra yolunun açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de beyaza bürünen şehir merkezindeki yol ve caddelerde kar küreme çalışması yürüttü.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş'ta kar nedeniyle 174 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Ekiplerin karla kaplı köy yollarını açmaya başladığını ifade eden Yentür, ayrıca acil durumlar için bir ekibin bekletildiğini kaydetti.

Yağışın ardından beyaza bürünen kentte belediye ekipleri kaldırım ve caddelerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kent merkezindeki Göletli Park'ta da kar dolayısıyla güzel görüntüler oluştu.

Hizan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Hizan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Hizan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Hizan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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