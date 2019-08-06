Hiroşima'da atom bombasının simgesi: 3 yaşında bisikletiyle gömülen Shin'in hikayesi

Hiroşima'da atom bombasının simgesi: 3 yaşında bisikletiyle gömülen Shin'in hikayesi

ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombası bütün şehri yıktı. Saldırıda 3 yaşında ölen Shinichi'nin bisikleti o dönemin simgeleri arasında. Acı hatırası olan bisiklet bugün Hiroşima Barış Anıt Müzesi'nde sergileniyor.

06.08.2019 16:39
Hiroşima'da atom bombasının simgesi: 3 yaşında bisikletiyle gömülen Shin'in hikayesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İkicni Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya attığı atom bombası bütün şehri yıktı. Saldırıda 3 yaşında ölen Shinichi'nin bisikleti o dönemin simgeleri arasında. Acı hatırası olan bisiklet bugün Hiroşima Barış Anıt Müzesi'nde sergileniyor.

Felaketten geriye kalanların sergilendiği müzede en duygusal anın yaşandığı nokta burası. Bisikleti görenler gözyaşlarına hakim olamıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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