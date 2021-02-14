Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 41'e yükseldi

YENİ Hindistan'da, Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 41'e çıktı.

Yetkililer, 7 Şubat'ta Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin ardından 6 kişinin daha cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Böylece yaşamını yitirenlerin sayısının 41'e yükseldiğini belirten yetkililer, selde kaybolan 160'tan fazla kişiden halen haber alınamadığını kaydetti.

Dhauliganga'da yapım aşamasındaki hidroelektrik santrali ile Alaknanda'daki bir diğer hidroelektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar veren selin ardından kaybolan kişilerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı