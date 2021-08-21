Heybeliada'daki orman yangını - Vatandaşların tahliye edilmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Heybeliada'da orman yangını olduğu ihbarı üzerine bölgeye acil durum müdahale gemisi Nene Hatun ile KEGM-3, KEGM-5 ve KGEM-6 botlarını 28 personelle sevk etti.