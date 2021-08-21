Heybeliada'daki orman yangını - Vatandaşların tahliye edilmesi
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Heybeliada'daki orman yangını - Vatandaşların tahliye edilmesi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Heybeliada'da orman yangını olduğu ihbarı üzerine bölgeye acil durum müdahale gemisi Nene Hatun ile KEGM-3, KEGM-5 ve KGEM-6 botlarını 28 personelle sevk etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Heybeliada'da orman yangını olduğu ihbarı üzerine bölgeye acil durum müdahale gemisi Nene Hatun ile KEGM-3, KEGM-5 ve KGEM-6 botlarını 28 personelle sevk etti. KEGM-3 botu, bölgedeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.

Heybeliada'daki orman yangını - Vatandaşların tahliye edilmesi
Heybeliada'daki orman yangını - Vatandaşların tahliye edilmesi
Heybeliada'daki orman yangını - Vatandaşların tahliye edilmesi
Heybeliada'daki orman yangını - Vatandaşların tahliye edilmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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