Hepsiburada'dan pandemi döneminde girişimci kadınlara destek ticaret platformu Hepsiburada'nın Mayıs 2017'de başlattığı ve kadınların ekonomiye katılımını destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına pandemi döneminde ilgi arttı.

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın Mayıs 2017'de başlattığı ve kadınların ekonomiye katılımını destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına pandemi döneminde ilgi arttı.

Hepsiburada açıklamasına göre, dengeli bir ekonomik büyümede kadın girişimcilerin ve istihdamının önemine inanan şirket, Mayıs 2017'de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına, 72 ilden yaklaşık dokuz bin kadın girişimci dahil oldu. Bu sayede girişimci kadınlar bir önceki yıla göre işlerini 66 kat büyüttü.

Kadınlara sunulan ek avantajlarla, ilave hiçbir yatırım yapmalarına gerek kalmadan dijital ekonomiye katılmalarını sağlayan bu program öncesinde Hepsiburada iş ortakları içinde kadın oranı yüzde 6 iken, pandemi dönemiyle de birlikte sunulan avantajlı fırsatlardan yararlanan, mağaza sahibi girişimci kadınların oranı yüzde 25'e yükseldi.

Sadece Mart-Haziran 2020 döneminde programa başvuran ve pazar yerinde mağaza açan kadın girişimci sayısında yüzde 140'a varan artış yaşandı. Hepsiburada'da girişimci kadınlar başta Anne-Bebek-Oyuncak, Doğal ve Organik Gıdalar, Kişisel Bakım, Ev Dekorasyonu, Takı & Aksesuar, Moda & Tasarım kategorileri olmak üzere 19 ana kategoride satış yapıyor.

Birçok kategorideki ürünler "Kadın Girişimci" logosuyla ayrıştırarak bir arada sunuldu

Açıklamaya göre, ana sayfadan ulaşılabilen "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" sayfasında tasarımdan el emeğine, doğal ürünlerden kurumsal hediyelere kadar birçok kategorideki ürünler "Kadın Girişimci" logosuyla ayrıştırarak bir arada sunuldu. "Hepsi Tasarım" ve "Hepsi El Emeği" etiketleriyle girişimci kadınların ürünleri öne çıkarılırken diğer kadınlara ilham olması için marka logoları, fotoğrafları ve girişimcilik hikayelerine de bu sayfada yer verildi. Kampanyalı girişimci kadın ürünlerine ana sayfada "Günün Fırsatları" alanında görünürlük sağlandı.

"Daha fazla kadın girişimcinin ekonomiye katılması katılması için çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, şunları kaydetti:

"Ekonomiye ve kadın istihdamına sağladığımız katkıyla platformdaki kadın iş ortağı sayımızın hedeflerimiz doğrultusunda artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Hepsiburada'da her gün daha fazla kadın girişimcinin işini e-ticarete taşımasını ve büyütmesini destekliyoruz. Çünkü kadın eli değen bir ekonominin ve ülkenin daha güçlü olacağına inanıyoruz. Bu oranı daha da artırmak ve daha fazla kadın girişimcinin Türkiye ekonomisine katılmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı hakkında

Öte yandan açıklamaya göre, girişimci kadınların, Hepsiburada'da mağaza açmak için vergi mükellefi bir işletmeye sahip olması ve şirketin temel ticari belgelerini sunması yeterli oluyor. Kadın girişimciler, Hepsiburada'nın Girişimci Kadınlar sayfasından kayıt yaptırıp evraklarını yüklüyor ve Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformunda satışa başlayabiliyor.

Girişimci kadınları ticaret hayatına katılmaları için teşvik eden program kapsamında, kadınlara ait olan işletmelere, indirimli komisyon oranları, dijital pazarlama ve kampanya/reklam desteği, indirimli/ücretsiz kargo, anlaşmalı entegratör firmalardan indirim, ücretsiz fotoğraf çekimi, ücretsiz sınıf eğitimleri ve mentorluk destekleri sunuluyor. Süreç boyunca çıkabilecek sorulara ve yardım taleplerine ise özel iletişim hattı kanalıyla destek veriliyor. Program aynı zamanda kadın emeğini destekleyen kadın kooperatifleri, vakıflar ve derneklere de başta süresiz olarak ücretsiz kargo ve fotoğraf çekim desteği olmak üzere birçok fayda sağlıyor.

Kaynak: AA