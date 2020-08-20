Hepsiburada'dan pandemi döneminde girişimci kadınlara destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hepsiburada'dan pandemi döneminde girişimci kadınlara destek

ticaret platformu Hepsiburada'nın Mayıs 2017'de başlattığı ve kadınların ekonomiye katılımını destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına pandemi döneminde ilgi arttı.

Hepsiburada'dan pandemi döneminde girişimci kadınlara destek
20.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:54

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın Mayıs 2017'de başlattığı ve kadınların ekonomiye katılımını destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına pandemi döneminde ilgi arttı.

Hepsiburada açıklamasına göre, dengeli bir ekonomik büyümede kadın girişimcilerin ve istihdamının önemine inanan şirket, Mayıs 2017'de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına, 72 ilden yaklaşık dokuz bin kadın girişimci dahil oldu. Bu sayede girişimci kadınlar bir önceki yıla göre işlerini 66 kat büyüttü.

Kadınlara sunulan ek avantajlarla, ilave hiçbir yatırım yapmalarına gerek kalmadan dijital ekonomiye katılmalarını sağlayan bu program öncesinde Hepsiburada iş ortakları içinde kadın oranı yüzde 6 iken, pandemi dönemiyle de birlikte sunulan avantajlı fırsatlardan yararlanan, mağaza sahibi girişimci kadınların oranı yüzde 25'e yükseldi.

Sadece Mart-Haziran 2020 döneminde programa başvuran ve pazar yerinde mağaza açan kadın girişimci sayısında yüzde 140'a varan artış yaşandı. Hepsiburada'da girişimci kadınlar başta Anne-Bebek-Oyuncak, Doğal ve Organik Gıdalar, Kişisel Bakım, Ev Dekorasyonu, Takı & Aksesuar, Moda & Tasarım kategorileri olmak üzere 19 ana kategoride satış yapıyor.

Birçok kategorideki ürünler "Kadın Girişimci" logosuyla ayrıştırarak bir arada sunuldu

Açıklamaya göre, ana sayfadan ulaşılabilen "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" sayfasında tasarımdan el emeğine, doğal ürünlerden kurumsal hediyelere kadar birçok kategorideki ürünler "Kadın Girişimci" logosuyla ayrıştırarak bir arada sunuldu. "Hepsi Tasarım" ve "Hepsi El Emeği" etiketleriyle girişimci kadınların ürünleri öne çıkarılırken diğer kadınlara ilham olması için marka logoları, fotoğrafları ve girişimcilik hikayelerine de bu sayfada yer verildi. Kampanyalı girişimci kadın ürünlerine ana sayfada "Günün Fırsatları" alanında görünürlük sağlandı.

"Daha fazla kadın girişimcinin ekonomiye katılması katılması için çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, şunları kaydetti:

"Ekonomiye ve kadın istihdamına sağladığımız katkıyla platformdaki kadın iş ortağı sayımızın hedeflerimiz doğrultusunda artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Hepsiburada'da her gün daha fazla kadın girişimcinin işini e-ticarete taşımasını ve büyütmesini destekliyoruz. Çünkü kadın eli değen bir ekonominin ve ülkenin daha güçlü olacağına inanıyoruz. Bu oranı daha da artırmak ve daha fazla kadın girişimcinin Türkiye ekonomisine katılmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı hakkında

Öte yandan açıklamaya göre, girişimci kadınların, Hepsiburada'da mağaza açmak için vergi mükellefi bir işletmeye sahip olması ve şirketin temel ticari belgelerini sunması yeterli oluyor. Kadın girişimciler, Hepsiburada'nın Girişimci Kadınlar sayfasından kayıt yaptırıp evraklarını yüklüyor ve Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformunda satışa başlayabiliyor.

Girişimci kadınları ticaret hayatına katılmaları için teşvik eden program kapsamında, kadınlara ait olan işletmelere, indirimli komisyon oranları, dijital pazarlama ve kampanya/reklam desteği, indirimli/ücretsiz kargo, anlaşmalı entegratör firmalardan indirim, ücretsiz fotoğraf çekimi, ücretsiz sınıf eğitimleri ve mentorluk destekleri sunuluyor. Süreç boyunca çıkabilecek sorulara ve yardım taleplerine ise özel iletişim hattı kanalıyla destek veriliyor. Program aynı zamanda kadın emeğini destekleyen kadın kooperatifleri, vakıflar ve derneklere de başta süresiz olarak ücretsiz kargo ve fotoğraf çekim desteği olmak üzere birçok fayda sağlıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Ekonomi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı 3. Sayfa
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ekonomi
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı...
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu Ekonomi
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Güncel
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Angela Merkel Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Hadise Sezen Aksu Yeşim Salkım Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Caner Erkin Metin Oktay Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Hepsiburada'dan pandemi döneminde girişimci kadınlara destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 15:03:11. #1.15#
title