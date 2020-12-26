Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda gruplarda 2. gün maçları yapıldı.

Kupada grup maçlarına Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray'da devam edildi.

A Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor, B Grubu'nda Yalıkavak ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda Kastamonu Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor, D Grubu'nda ise Muratpaşa Belediyespor, yarın oynanacak son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda bugün yapılan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu (Ankara):

Elazığ Sosyal Yardımlaşma-EGO Spor: 28-43

Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor: 37-34

B Grubu (Adana):

Adasokağı Spor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-32

Anadolu Üniversitesi-Yalıkavak: 23-40

C Grubu (Bursa):

Mudanya Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 25-31

Sivas Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 16-40

D Grubu (Aksaray):

Muratpaşa Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 28-28

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar