Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda gruplarda 2. gün maçları yapıldı.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda gruplarda 2. gün maçları yapıldı.
Kupada grup maçlarına Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray'da devam edildi.
A Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor, B Grubu'nda Yalıkavak ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda Kastamonu Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor, D Grubu'nda ise Muratpaşa Belediyespor, yarın oynanacak son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda bugün yapılan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu (Ankara):
Elazığ Sosyal Yardımlaşma-EGO Spor: 28-43
Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor: 37-34
B Grubu (Adana):
Adasokağı Spor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-32
Anadolu Üniversitesi-Yalıkavak: 23-40
C Grubu (Bursa):
Mudanya Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 25-31
Sivas Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 16-40
D Grubu (Aksaray):
Muratpaşa Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 28-28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar