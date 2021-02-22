Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi
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Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi

22.02.2021 23:23 | Son Güncelleme: 22.02.2021 23:26
Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'nun 9. hafta maçında Fransa'nın Montpellier ekibine 36-26 yenildi.

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'nun 9. hafta maçında Fransa'nın Montpellier ekibine 36-26 yenildi.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada konuk takım, ilk yarıyı da 15-13 önde bitirdi.

Grupta son sırada bulunan Beşiktaş Aygaz, Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 9. maçını da kaybetti. Montpellier ise 5. galibiyetini elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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