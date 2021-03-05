Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Ankara'ya getirildi
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Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Ankara'ya getirildi

05.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:08
Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Ankara'ya getirildi

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin naaşı, Ankara'ya getirildi.

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin naaşı, Ankara'ya getirildi.

Elazığ'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze nakil araçlarına konuldu.

Törenin yapılacağı Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne götürülen naaşlar, cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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