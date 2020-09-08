HDP'li Dağ: "Gençlik Meclisimizin çalışmaları illegalize edilmek isteniyor" HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, "HDP Gençlik Meclisi çalışmalarının, illegalize edilmek istendiğini" iddia etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, "HDP Gençlik Meclisi çalışmalarının, illegalize edilmek istendiğini" iddia etti.

Dağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP Gençlik Meclisi üyesi Lider Polat'ın kaçırıldığını, kaçırılma anına ait görüntüler olduğunu ileri sürdü.

Bunun ilk kaçırılma olayı olmadığını öne süren Dağ, yetkililerden bir açıklama beklediklerini, derhal bir soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

"HDP Gençlik Meclisimizin çalışmaları illegalize edilmek isteniyor." iddiasında bulunan Dağ, HDP Gençlik Meclisinin çalışmalarına 'ket vurulamayacağını' kaydetti.

Kaynak: AA