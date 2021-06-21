Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (721 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1883 gün) vadeli, TLREF'ye endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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