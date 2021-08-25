Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu tırın altında kalarak hayatını kaybetti
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Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu tırın altında kalarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu tırın altında kalarak hayatını kaybetti Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu yoldan geçen bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu tırın altında kalarak hayatını kaybetti

AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu yoldan geçen bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna yoldan geçen bir tır çarptı. Yoldan geçen sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedenini gören yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

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