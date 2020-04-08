Havsa Belediyesinden dükkanı kapanan esnaflara kira desteği Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnaflara 500 liraya kadar kira desteği verileceğini bildirdi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnaflara 500 liraya kadar kira desteği verileceğini bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla dükkanını kapatmak zorunda kalan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ekonomik destekte bulunulacağını belirtti.

Belediye olarak amaçlarının ihtiyaç sahiplerine mümkün olduğunca destek olmak olduğunu aktaran Balkan, şunları kaydetti:

"Devletimizin aldığı destek kararlarını tamamlayıcı ve bütünleştirici bir takım sosyal ve ekonomik kararlar aldık. Koronavirüs salgını dolayısıyla çalışamayan hemşehrilerimize nisan ayı boyunca her hafta boyunca 100'er liralık yardım çeki ve yardım kolisi dağıtacağız. İlk etapta 100 aileye yardım çeki, 100 aileye de yardım kolisi ulaştıracağız. Nisan ayına gelmemize rağmen havaların soğuk gitmesi nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 1000 çuval yakacak yardımı yapacağız.

Belediye kiracılarının nisan ayı kiralarını ötelemiştik, bu kiraları hiç almama kararı aldık. Bu kiralardan belediye olarak feragat ediyoruz. Yine dükkanlarını salgın dolayısıyla kapatan özel mülklerde kiracı olan esnafımızın da nisan ayı kiralarının 500 liraya kadar olan kısmını belediye olarak üstleneceğiz."

Balkan, desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşların başvurularının telefon üzerinden alınacağını belirtti.

Kaynak: AA