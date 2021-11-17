Havran'da şehit olan polisin mezarına ziyaret

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde uyuşturucu tacirleri ile girdiği çatışmada şehit edilen polis memuru Abdulkadir Güngör unutulmadı. Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çanaklı, şehit polis memurunun Erzurum'daki mezarını ziyaret edip Fatiha okudu.

Karskapı Şehitliği'ne defnedilen bir çocuk babası Abdulkadir Güngör'ün mezarını ziyaretini sosyal medya hesabından fotoğrafla paylaşan Çanaklı, "Memleket çocuğu hesabı yapanlar, bu kabre iyi baksın. Bu kabir geçtiğimiz günlerde Havran'da şehit edilen Erzurumlu Abdulkadir kardeşimizin kabridir. Körfezdeki insanlar zehirlenmesin diye ayrım yapmadan ötekileştirmeden bu memlekete hizmet etti. Kanıyla körfezin topraklarını suladı. Doğusundan, batısına bu vatana hizmet eden her nefere bu topraklar helal olsun. Zarar verenlere de zıkkım olsun" mesajını paylaştı. Mesaj kısa sürede yüzlerce beğeni topladı. - BALIKESİR

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