Havai fişek fabrikasında ölenler son yolculuklarına uğurlandı
Havai fişek fabrikasında ölenler son yolculuklarına uğurlandıSAKARYA'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı.
Havai fişek fabrikasında ölenler son yolculuklarına uğurlandı
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı.
Geçen Cuma günü Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 7 kişiden 4'ü toprağa verilirken, bugün 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı. Patlamada hayatını kaybeden Muhammet Aygün, Hendek ilçesine bağlı Kocaahmetler Mahallesi Mezarlığında, Erhan Ateş Akyazı ilçesine bağlı Bedil Kazancı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Fabrikadaki patlamada yaralanan Nigar Ateş (44), eşinin cenazesinde büyük üzüntü yaşarken, tabuta sarılarak ağladı. Cenaze namazına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce katıldı.
Fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Ramazan Kor'un cenazesi, Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Çorum'a götürüldü.
Kaynak: DHA