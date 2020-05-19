(Havadan Görüntülerle)ÇAPA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN 19 MAYIS KUTLAMASI
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(Havadan Görüntülerle)ÇAPA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN 19 MAYIS KUTLAMASI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Ersan San-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, DHA19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü nedeniyle bugün saat 19.19'da Türkiye genelinden İstiklal Marşı okundu.

(Havadan Görüntülerle)ÇAPA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN 19 MAYIS KUTLAMASI
19.05.2020 20:09 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:09

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Ersan San-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, DHA

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü nedeniyle bugün saat 19.19'da Türkiye genelinden İstiklal Marşı okundu. Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanları hastane bahçesinde sosyal mesafeye uyarak İstiklal Marşı okudu ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı evlerde kutlandı. Saat 19.19'da Türkiye genelinde balkon ve pencerelerden vatandaşlar İstiklal Marşı okudu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları saat 19.19'da hastane bahçesinde sosyal mesafeye uyarak İstiklal Marşı okudu. Hastane bahçesinde düzenlenen sosyal mesafeli törende koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu ve Prof. Dr. Murat Dilmener de unutulmadı. 1 dakikalık saygı duruşu ve saat 19.19'da İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gökyüzüne 101 balon bırakıldı. Hastane bahçesinde gerçekleşen etkinliğe koronavirüs servisinde yatan hastalar pencereden eşlik etti. O anlar havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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