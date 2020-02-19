Havaalanı gibi yol oldu

19.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:53

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, Salihli ilçesinde Pazarköy ve Kemerdamları Mahalleleri arasında yapılan 1. kat sathi kaplama çalışmasını inceledi. Daire Başkanı Aksoy, aynı zamanda ziyaret ettiği mahallelerin muhtarlarına da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına duvar saati hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağındaki yolların kalitesini yükseltmek amacıyla yol yapım çalışmalarında mevsim ve mesai mefhumu gözetmiyor. Yol yapım çalışmalarını büyük hızla sürdüren Manisa büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde Pazarköy ve Kemerdamları Mahalleleri arasında yaptığı 13 kilometrelik 1. kat sathi kaplama çalışmasının sonuna geldi. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından çalışma yapılan mahallelere giderek incelemelerde bulundu. Daire Başkanı Aksoy'a Muhtarlık İşleri Sorumlusu Orçun Abalı ve mahalle muhtarları eşlik etti. Salihli ilçesine bağlı Pazarköy ve Kemerdamları Mahalle sakinleri ve muhtarları mahallelerinde yapılan yol çalışması için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler. Pazarköy Mahalle Muhtarı Ercivan Konuk, "Yolumuz çok dardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi bu yolu genişletti. Yapılan çalışmadan çok memnunum. Kemerdamları ve Pazarköy Mahallelerini tozdan çamurdan kurtardılar. Bütün mahalle sakinleri Cengiz Başkan'a teşekkür ediyor. Başkanımız sağ olsun" İfadelerini kullandı.

"Havaalanı Gibi Yolumuz Oldu"

Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız, "Önceden çok kötüydü yolumuz. Dardı ve bu yoldan çok kamyon geçtiği için yollarımız patladı. En büyük sıkıntımız yoldu. Sağ olsun Cengiz Başkanımız bütün ekiplerini buraya yolladı ve çok güzel geniş bir yolumuz oldu. En son ışıklar ve levhalar da takıldı. Şimdi gelenler yola hayran kalıyorlar. Yolumuz otoban gibi oldu, uçak bile inebilir bu yola. Şimdi en büyük arzumuz ise başkanımızı mahallemizde ağırlamak" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden İsmail Sağlam ise, "Bu yolu dört gözle bekliyorduk. Havaalanı gibi yolumuz oldu. Araziye gitmekte büyük sıkıntı yaşıyorduk. Bütün mahsullerimiz toz içinde kalıyordu. Şu anda çok memnunuz" dedi.

Başkan Ergün'den Muhtarlara Saat Hediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, ziyaret esnasında da mahalle muhtarlarına Manisa büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına duvar saati hediye etti ve yeni görev dönemlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: Bültenler