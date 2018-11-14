Hatice'den Kalça Açıklaması: Bunlar Hep Kas

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı, 'kalça' itirafında bulunduğu videoyla olay yaratan ünlü şarkıcı Hatice, katıldığı '2.Sayfa' programında açıklamalarda bulundu.

"KALÇA KASLA YAPILAN BİR ŞEY"

Kalçalarıyla ilgili sosyal medyadan yoğun sorular geldiğini söyleyen Hatice, "Benim kalçalarım gerçek. Sosyal medyadan sürekli, 'Kalçanız çok güzel, kalçanızı nerede yaptırdınız?' şeklinde sorular geliyor. "Bir yerde yaptırmadım, sporla yapılan bir şey. 'Gel seni de çalıştırayım' diyorum takipçilerime. Bakın bu kalça kasla yapılan bir şey, bunlar hep kas." dedi.

"BİR DOKTOR GETİRİP KANITLAYAYIM"

"Bir doktor getireyim kanıtlayayım isterseniz. Evim dört katlı, en alt katta spor yapıyordum, arkadaşım aradı 'sana geleceğim' dedi. İnsanlar orada kettle'a takmışlar. İnanın o videonun çekildiğinden habersizim, video çok orijinal. Herhangi bir montaj yok."

"TANGA DA, BİKİNİ DE GİYERİM"

Tarzını değiştirmesiyle de ilgili olarak konuşan Hatice, "Eskiden uzun etek giyiyordum. Bir gün babam 'Kızım bir daha o eteği giymeyeceksin' dedi. O gün çok şaşırdım. 'Neden baba?' diye sorduğumda 'Her şeyin bir yeri, bir ölçüsü vardır kızım' dedi. Evimde çok farklı bir insanım. Yazın tanga da giyerim, bikini de giyerim."

"TAKİPÇİLERİM HAYRET EDİYOR"

"İnsanlar neden hep görmediği şeylerden bahsediyor? Sosyal medyadan hep mesaj geliyor, takipçilerim hayret ediyor bana."

"SANATÇI OLMASAM INSTAGRAM'DA OLMAZDIM"

"Geçen gün paylaştığım video çok hoşuma gitti çok estetik geldi bana, o yüzden paylaştım. Sanatçı olmasam Instagram denilen camiada da olmazdım. O tangalı videonun haber olabileceğini yemin ediyorum hiç düşünmedim. Almanya'dan bir ablam gelmişti. O çekti videoyu. "

"BENİM SINAVIM EŞİMİN VEFATI"

"Herkesin hayatında kötü dönemler olmuştur. Benim sınavım eşimi kaybetmem. O benim en büyük sınavımdı. Hayatta en çok sevdiğim adam."