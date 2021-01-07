Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

07.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:14
Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de oynayanlar yenileme, diğer oyuncular ise pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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