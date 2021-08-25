Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, top kapma ve taktik idmanı gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli