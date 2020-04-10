Hatay MKÜ Kovid-19 aşısı ve ilacı geliştirmek için izin başvurusunda bulundu
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Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Sağlık

Hatay MKÜ Kovid-19 aşısı ve ilacı geliştirmek için izin başvurusunda bulundu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) oluşturulan uzman ekiple, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

10.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:14
Hatay MKÜ Kovid-19 aşısı ve ilacı geliştirmek için izin başvurusunda bulundu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) oluşturulan uzman ekiple, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Hatay MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya'nın talimatıyla, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizami Duran başkanlığında "Kovid-19 Tanı Merkezi" oluşturuldu.

Haftanın her günü alanında en iyi uzmanlarla çalışmalarını sürdüren 8 kişilik ekip, bu kapsamda aşı ve antiviral ilaç geliştirme konusunda Sağlık Bakanlığına izin başvurusunda bulundu.

Prof. Dr. Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki birçok bilim insanı gibi salgının önlenmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Duran, bu kapsamda, Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda, Hatay'daki Kovid-19 şüphesiyle gelen hastalardan alınan kan ve doku örnekleriyle "real time PCR" cihazında moleküler yöntemlerle pandemik virüs testi yaptıklarını kaydetti.

Günlük 200 hasta örneklerinin analiz edildiğini, ihtiyaç durumunda test kapasitesini daha da artırabileceklerini ifade eden Duran, şöyle devam etti:

"Hatta ihtiyaç duyulması durumunda PCR analizi yapılmayan çevre illerin hasta örneklerini de Kovid-19 tanı merkezinde analiz edebilecek durumdayız. Amacımız Kovid-19 salgınının önlenebilmesi için hastaların doğru tanımlanması ve bulaşma zincirinin kırılmasını sağlamak. Bu hususta şüpheli vakaların hızlı ve doğru tanısı oldukça önemli. Üniversitemiz bünyesinde kurulan uzman ekibimizle tüm dünyayı kasıp kavuran bu salgından ülkemizin en az kayıpla atlatılabilmesi için seferber oluyoruz."

Mikrobiyologların enfeksiyon hastalıklarının tanısında kilit rol oynadıklarının altını çizen Dr. Duran, enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarıyla birlikte koordinasyon halinde bu salgında enfekte olan hastaların doğru tanısı ve hızlı tedavisi için ciddi bir şekilde çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Oldukça ileri seviyede "virüs kültür laboratuvarı"na sahip olduklarının altını çizen Duran, "Laboratuvarlarımızda influenza virüsler yani grip virüsü gibi birçok virüsün kültürünü yapabiliyoruz. Kovid-19'ların da mevcut altyapı imkanları çerçevesinde izolasyonunu yaparak aşı ve antiviral ilaç geliştirme konusunda Sağlık Bakanlığına izin için müracaatta bulunduk. Bunun yanında inaktif ve canlı aşı çalışmalarını içeren kapsamlı bir TÜBİTAK projesi hazırladık." dedi.

Prof.Dr. Duran, hazırladıkları TÜBİTAK projesinin de müracaat etme aşamasına geldiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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