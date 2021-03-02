Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
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Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

02.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:02
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Hatay'da 19 adrese eş zamanlı yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da 19 adrese eş zamanlı yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 19 adrese sabahın erken saatlerinde baskın düzenledi.

Adreslerdeki aramada 80 dijital materyal, bir ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız tüfek ile yaklaşık 250 bin lira para ele geçirildi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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