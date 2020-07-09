Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ilçede uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 71 gram esrar, tüfek ve bunlara ait mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA