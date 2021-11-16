Hatay'da tost makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tost makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, takibe aldıkları bir aracı Hatay Havalimanı kavşağında durdurup aradı. Araçta, tost makinesi içerisine gizlenmiş 750 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar eroin ele geçirildi.

Polis ekipleri, araçtaki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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