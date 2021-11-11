Hatay'da silah ticareti iddiasına gözaltı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışma sonucunda, ekiplerin takibe aldığı bir araçta 6 ruhsatız tabanca, 6 şarjör ve 100 fişek ele geçirildi.
Araçtaki şüpheli gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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